CHP'li Nazlıaka'dan 'Medeni Kanun' Mesajı: 'Kazanılmış Haklarımıza Sahip Çıkacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 99. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Medeni Kanun’un kabulüyle birlikte, kadınların ikinci sınıf vatandaş olmaktan çıkarıldığını söyledi. Nazlıaka, "Erkeklerin üç kez boş ol diyerek boşandığı keyfi dönem sona ermiştir." ifadelerini kullanarak, kadın ve erkeğin eşit hakları olan birer insan olarak kabul edildiğini söyledi.

BOŞANMADA ARABULUCUK SİSTEMİNE TEPKİ

AKP iktidarının kadın düşmanı politikalar ürettiğini belirten Nazlıaka, 2017 yılında müftülere resmi nikâh yetkisi verilmesini hatırlattı, yoksulluk nafakasının tartışmaya açıldığını söyledi. Boşanma davalarında zorunlu arabuluculuk sisteminin hayata geçirilmek istendiğini söyleyen Nazlıaka, "Bu sistem, kadınların can güvenliğini hiçe saymak demektir." diyerek tepki gösterdi. Arabuluculuk uygulamasının CEDAW gibi uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu da söyleyen Nazlıaka, bu anlaşmada Türkiye'nin de imzası olduğunu hatırlattı.

"KAZANILMIŞ HAKLARIMIZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesini de eleştiren Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl öldürülen kadınların yüzde 71’i, çocukların ise yüzde 75’i aile ortamında katledilmiştir. Kadınları ve kız çocuklarını değersizleştiren, kadınları kuluçka makinesi gibi gören bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Medeni Kanun’a sahip çıkacak, kazanılmış haklarımızdan asla ödün vermeyeceğiz."