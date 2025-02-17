CHP'li Nazlıaka'dan 'Medeni Kanun' Mesajı: 'Kazanılmış Haklarımıza Sahip Çıkacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 99. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Nazlıaka, Medeni Kanun'un kabulü ile birlikte kadınların ve erkeklerin kanun önünde eşit hale geldiğini belirterek, "Medeni Kanun’a sahip çıkacak, kazanılmış haklarımızdan asla ödün vermeyeceğiz." dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP'li Nazlıaka'dan 'Medeni Kanun' Mesajı: 'Kazanılmış Haklarımıza Sahip Çıkacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 99. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Medeni Kanun’un kabulüyle birlikte, kadınların ikinci sınıf vatandaş olmaktan çıkarıldığını söyledi. Nazlıaka, "Erkeklerin üç kez boş ol diyerek boşandığı keyfi dönem sona ermiştir." ifadelerini kullanarak, kadın ve erkeğin eşit hakları olan birer insan olarak kabul edildiğini söyledi.

BOŞANMADA ARABULUCUK SİSTEMİNE TEPKİ

AKP iktidarının kadın düşmanı politikalar ürettiğini belirten Nazlıaka, 2017 yılında müftülere resmi nikâh yetkisi verilmesini hatırlattı, yoksulluk nafakasının tartışmaya açıldığını söyledi. Boşanma davalarında zorunlu arabuluculuk sisteminin hayata geçirilmek istendiğini söyleyen Nazlıaka, "Bu sistem, kadınların can güvenliğini hiçe saymak demektir." diyerek tepki gösterdi. Arabuluculuk uygulamasının CEDAW gibi uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu da söyleyen Nazlıaka, bu anlaşmada Türkiye'nin de imzası olduğunu hatırlattı.

"KAZANILMIŞ HAKLARIMIZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesini de eleştiren Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl öldürülen kadınların yüzde 71’i, çocukların ise yüzde 75’i aile ortamında katledilmiştir. Kadınları ve kız çocuklarını değersizleştiren, kadınları kuluçka makinesi gibi gören bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Medeni Kanun’a sahip çıkacak, kazanılmış haklarımızdan asla ödün vermeyeceğiz."

Etiketler
CHP Aylin Nazlıaka
Ekrem İmamoğlu Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Paylaşımı
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu Ekrem İmamoğlu Hakkında Hapis İstemi
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
AKP'de 'İhanet' Krizi Büyüyor: Mehmet Metiner'den Mehmet Uçum'a Yanıt Geldi AKP'de 'İhanet' Krizi Büyüyor: Mehmet Metiner'den Mehmet Uçum'a Yanıt Geldi
YouTube'da Video İzleyip 1 Yılda Milyoner Oldu: Günde Yarım Saat Çalışarak Servet Kazanıyor YouTube'da Video İzleyip 1 Yılda Milyoner Oldu: Günde Yarım Saat Çalışarak Servet Kazanıyor
İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor! Cemaatin İki Kritik İsmi Yargı Önünde Hesaplaşacak İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor