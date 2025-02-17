Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe’yi tebrik etti. Fenerbahçe Beko, dün oynanan ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ı yenerek kupaya uzanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Beko’yu ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve tüm Fenerbahçe Basketbol camiasını canıgönülden tebrik ediyorum” ifadeleri kullandı.

FİNALDE BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETMİŞTİ

Fenerbahçe Beko, hafta sonu Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kupası’nda yarı finalde Galatasaray’ı finalde ise Beşiktaş’ı mağlup ederek şampiyon olmuştu. Fenerbahçe 104-81'lik galibiyetle kupayı müzesine götürürken, attığı sayıyla Türkiye Kupası final sayı rekorunu eline geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Paylaşımı - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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