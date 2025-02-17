Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı, 3-9 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 1336 uçuş gerçekleştirdi. Bu veriyle havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı İstanbul Havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 3-9 Şubat dönemine yönelik "Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayımlandı.

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1276 uçuşla Londra Heathrow, 1234 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1143 uçuşla Paris-Charles De Gaulle ve 1107 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Kaynak: AA

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