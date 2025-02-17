Irak'tan Türkiye'ye Petrol İhracatı Başlayacak

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Türkiye'ye petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını söyledi.

Irak'tan Türkiye'ye Petrol İhracatı Başlayacak

Irak’tan Türkiye’ye 25 Mart 2023’te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını söyledi.

Abdulgani, 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada, IKBY’nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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