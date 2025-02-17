Tarih Belli Oldu: Rusya ve ABD Suudi Arabistan'da Masaya Oturacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Suudi Arabistan’da gerçekleşecek kritik görüşme hakkında bilgilendirme yaptı. Peskov, Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın ABD’li mevkidaşlarıyla bir araya geleceklerini söyledi.

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Tarih Belli Oldu: Rusya ve ABD Suudi Arabistan'da Masaya Oturacak

Rusya ve ABD’nin önemli isimlerin Suudi Arabistan’da gerçekleştireceği görüşmenin detayları belli oldu. Görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Riyad’da yapılacak görüşmeye Rus ve Amerikan heyetlerinden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un katılacağını açıkladı.

Tarih Belli Oldu: Rusya ve ABD Suudi Arabistan'da Masaya Oturacak - Resim : 1

RUSYA- AMERİKA İYİLEŞMESİ MASADA

Görüşmede neler konuşulacağına dair de konuşan Peskov şunları söyledi: Onlar, salı günü Amerikan mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Ukrayna meselesinin çözümüne dair olası müzakereler, iki liderin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump) görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili konular istişare edilecek.

Peskov, ABD ile Orta Doğu'daki durumunun da ele alınabileceğini işaret etti.

Tarih Belli Oldu: Rusya ve ABD Suudi Arabistan'da Masaya Oturacak - Resim : 2

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Kaynak: AA

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