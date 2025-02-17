Tablo Vahim, Yetkililer Alarmda! Ege'de Zemin Deforme Oldu

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda üç haftadır devam eden depremler tüm Ege Denizi'ni ciddi şekilde etkiliyor. Bölgede panik yükselirken son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını açıkladı.

Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.

16 GÜNDE 1300 DEPREM

Diğer yandan, Sismik Tehlikeyi Değerlendirme ve Sismik Riski Azaltma Daimi Bilimsel Heyeti ile Yunanistan Volkanik Arkının Daimi İzleme Heyeti, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirmek üzere bir araya geldi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas'ın da katıldığı toplantıda elde olan veriler ışığında durum değerlendirmesi yapıldı.

Bölgede 26 Ocak'tan beri 18 bin 400'den fazla deprem meydana geldiği belirtilirken, uzmanların mutabık olduğu görüşe göre, Santorini ve Yamurgi adaları arasında 1 Şubat'tan bu yana, büyüklüğü 3 ila 5,3 olan yaklaşık 1300 deprem gerçekleşti.

'KAPALI ALANLARDA KALABALIK ŞEKİLDE BULUNMAYIN'

Uzmanlara göre, Yamurgi ve Santorini adaları arasında kalan bölgedeki sismik hareketlilik kuzeydoğu-güneybatı istikametindeki deniz altı faylarından dolayı yaşanıyor. Mevcut verilere göre, bu hareketlilik tektonik ve derin magmatizma ile ilişkili görülüyor.

Santorini Kalderası içindeki sismik hareketlilik aynı seviyede devam ederken, Santorini bölgesinde ciddi şekilde artan bir zemin deformasyonu görülüyor.

Yapılan denetimlerde bölgedeki binalar sismik yüke karşı iyi bir dayanıklılık gösterse de kapalı alanlarda kalabalık toplantılardan kaçınılması yönünde uyarıda bulunan uzmanlar, metruk yapılardan da uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Santorini Adası'ndaki Amudiu, Armenis, Korfu ve Eski Liman sahil şeritlerinde bulunulmasının sakıncalı olacağını belirten uzmanlar vatandaşlara, havuzların boşaltılması, heyelan riskine karşı güvenli yolların kullanılması, deprem durumunda sahillerden derhal uzaklaşılması tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: AA