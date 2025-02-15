Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem Daha

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ: 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği yerin 10,9 km altında ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi