Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem Daha

Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca AFAD'dan alınan bilgilere göre Ege Denizi'nde de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem Daha

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ: 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği yerin 10,9 km altında ölçüldü.

Ege Denizi Durmuyor! Bir Şiddetli Deprem DahaEge Denizi Durmuyor! Bir Şiddetli Deprem DahaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yunanistan Ege Denizi Deprem Kandilli Rasathanesi AFAD
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
MİT, 90 Yıllık İstihbarat Belgesini Gün Yüzüne Çıkardı: Atatürk'ün İngiliz Gazeteci ile İlgili Raporu MİT, 90 Yıllık İstihbarat Belgesini Gün Yüzüne Çıkardı
DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı
Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak
Gözler Onlardaydı, TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım