Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem Daha
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca AFAD'dan alınan bilgilere göre Ege Denizi'nde de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 15, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-15
Saat:19:11:43 TSİ
Enlem:40.25306 N
Boylam:24.05194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/r9EixeQq4e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği yerin 10,9 km altında ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 15, 2025
YUNANISTAN https://t.co/N8MUicQrfo
15.02.2025, 19:11:48 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 10.9 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi