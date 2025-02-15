MİT, 90 Yıllık İstihbarat Belgesini Gün Yüzüne Çıkardı: Atatürk'ün İngiliz Gazeteci ile İlgili Raporu

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonuçları yayınlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) resmi internet sayfasında yayımlanan raporda, "İngiliz gazetecisi olduğunu söyleyen ve Perapalas'ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk'ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler." sözlerine yer verildi.

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MİT, 90 Yıllık İstihbarat Belgesini Gün Yüzüne Çıkardı: Atatürk'ün İngiliz Gazeteci ile İlgili Raporu

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi eklendi. Belgede, Mustafa Kemal Atatürk’ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat talep eden İngiliz kadına ilişkin araştırmanın neticesinin bildirilmesi yer aldı. Soruşturmanın sonucuyla ilgili İstanbul Büro Amirliğince hazırlanan istihbarat raporu oldu.

MİT, 90 Yıllık İstihbarat Belgesini Gün Yüzüne Çıkardı: Atatürk'ün İngiliz Gazeteci ile İlgili Raporu - Resim : 1

Raporda Atatürk’ün kadını casus olduğuna inandığı ve bunun üzerine araştırma talep ettiği yer aldı. Söz konusu 31 Mayıs 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

"Emrinizden 4 saat sonra Bay Kılıç Ali ile görüşebildim. Aşağıdaki emri aldım. İngiliz gazeteci olduğunu söyleyen ve Perapalas'ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk'ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler. Kabul edip etmemek kararını vermeden evvel bu kadın hakkında etraflı tafsilat verilmesini, muhaberesinin gözden geçirilmesini, evrakının yoklatılmasını, sefaretle münasebetinin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorlar. Polise de haber verilmediğini ilave ettiler. 3 saat sonra netice elde ettim fakat bu neticeyi ancak saat 22.00'de verebildim. Bay Kılıç Ali'nin cevabı şöyle oldu, 'Atatürk yazınızı okudu, enteresan buldu, çok memnun oldu, teşekkür ediyor. Muhabere ve evrakı hakkında görüştüğümüz gibi hareket edilmesini istiyorlar' dediler.

MİT, 90 Yıllık İstihbarat Belgesini Gün Yüzüne Çıkardı: Atatürk'ün İngiliz Gazeteci ile İlgili Raporu - Resim : 2

Bay Kılıç Ali'ye verdiğim ve bağlı olarak takdim eylediğim tafsilat, kadınların vaziyetlerini kâfi derecede aydınlatmaktadır. Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Bununla beraber gelecek ve gidecek mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım. Kadınların birer fotoğraflarını sunuyorum, bilgi olarak arz eylerim."

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Kaynak: AA

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