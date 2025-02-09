Ege Denizi Durmuyor! Bir Şiddetli Deprem Daha

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. AFAD, son olarak Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak kaydetti.

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Ege Denizi Durmuyor! Bir Şiddetli Deprem Daha

AFAD, Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5.1 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2; derinliğini 5 olarak kaydetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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