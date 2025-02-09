Ege Denizi Durmuyor! Bir Şiddetli Deprem Daha
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. AFAD, son olarak Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak kaydetti.
AFAD, Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5.1 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:22:05:44 TSİ
Enlem:36.76306 N
Boylam:25.87722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/yf1n2IwfH5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2; derinliğini 5 olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 9, 2025
EGE DENIZI https://t.co/O1OHVPRQPo
09.02.2025, 22:05:39 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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