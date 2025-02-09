Başkent'te Feci Kaza! Hepsi Birbirine Girdi, Yaralılar var

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 Protokol yolu üzerinde 4 aracın karıştığı kazada bir araç takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Yaralı sayısına ilişkin bilgi ise henüz verilmedi.

Kaynak: İHA