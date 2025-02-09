İstanbul'da Faciadan Dönüldü! Kontrolden Çıkan İşçi Servisi Kaza Yaptı

İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'te saat 16.00 sıralarında Oktay G. idaresindeki servis aracı, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan döndü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR YARA ALMADAN KURTULDU

Yan dönen otobüs nedeniyle her iki istikamette tek şerit trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sırasında araçta işçilerin olmaması ile facianın eşiğinden dönüldü. Servis şoförü Oktay G. kazadan yara almadan kurtulurken, servis aracında hasar oluştu.

Yan dönen otobüsün olay yerinden kaldırılması için bölgeye çekici çağrıldı. Çekicinin olay yerine gelmesiyle yan dönen otobüs olay yerinden kaldırıldı ve kapanan şeritler tekrar trafiğe açıldı.

İŞÇİ ALMAYA GİDERKEN KAZA YAPTI

Havalimanına işçi almaya gittiğini belirten servis şoförü Oktay G., araçta çok büyük bir hasar olmadığını söyledi. Oktay G., ''Tutanak tutuldu. Yağmur nedeniyle beton zemin daha çok kayganlaştı. Asfalt zemin olsaydı böyle olmazdı. Sağ sola savruldum, tutamadım aracı. En sonunda bariyerlere girdim" diye konuştu.

Kaynak: İHA