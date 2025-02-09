İstanbul'da Faciadan Dönüldü! Kontrolden Çıkan İşçi Servisi Kaza Yaptı

İstanbul Eyüpsultan'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan işçi servisi yolda kayarak bariyerlere çarptı. Minibüsün içinde işçilerin olmadığı öğrenilirken, şoför kazadan yara almadan kurtulurken

Son Güncelleme:
İstanbul'da Faciadan Dönüldü! Kontrolden Çıkan İşçi Servisi Kaza Yaptı

İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'te saat 16.00 sıralarında Oktay G. idaresindeki servis aracı, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan döndü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR YARA ALMADAN KURTULDU

Yan dönen otobüs nedeniyle her iki istikamette tek şerit trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sırasında araçta işçilerin olmaması ile facianın eşiğinden dönüldü. Servis şoförü Oktay G. kazadan yara almadan kurtulurken, servis aracında hasar oluştu.

Yan dönen otobüsün olay yerinden kaldırılması için bölgeye çekici çağrıldı. Çekicinin olay yerine gelmesiyle yan dönen otobüs olay yerinden kaldırıldı ve kapanan şeritler tekrar trafiğe açıldı.

İŞÇİ ALMAYA GİDERKEN KAZA YAPTI

Havalimanına işçi almaya gittiğini belirten servis şoförü Oktay G., araçta çok büyük bir hasar olmadığını söyledi. Oktay G., ''Tutanak tutuldu. Yağmur nedeniyle beton zemin daha çok kayganlaştı. Asfalt zemin olsaydı böyle olmazdı. Sağ sola savruldum, tutamadım aracı. En sonunda bariyerlere girdim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Eyüpsultan Trafik kazası
Son Güncelleme:
Gözler 15 Şubat'a Kilitlendi! DEM Parti'den Çarpıcı Açıklama: Öcalan Ne Mesaj Verecek? Öcalan Ne Mesaj Verecek? Dikkat Çeken 'Çanakkale' Detayı
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Pendik'te Aynasını Kıran Motokuryeye Dehşeti Yaşatmıştı! İşte O Cani Sürücünün İfadesi... Aynasını Kıran Motokuryeye Dehşeti Yaşatmıştı
ÇOK OKUNANLAR
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Mansur Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çok Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?