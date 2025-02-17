Yemek Yemesin Diye Buzdolabına Alarm Takmıştı... Torununu Aç Bırakarak Öldüren Kadın Serbest Bırakıldı

ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan 67 yaşındaki Henrietta Stone adlı kadın, 9 yaşındaki torunu Shaelynn Lehano-Stone'un 2016'daki ölümüyle bağlantılı olarak 10 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Henrietta Stone, ölümü sırasında torununun velayetini elinde bulunduruyordu. Shaelynn'in ölüm nedeninin yetersiz beslenme olduğu öğrenilirken, akut zatürre ve böbrek enfeksiyonundan muzdarip olduğu da tespit edildi. Shaelynn öldüğünde 45 kilo ağırlığında ve 53 santim boyundaydı.

EVDE BİLİNÇSİZ BULUNDU

Acil durum ekipleri 28 Haziran 2016 tarihinde Henrietta'nın Hilo'daki dairesine giderken, Shaelynn'i bir bilinçsiz halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk, oradaki tüm müdahalelere rağmen birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

Daire, Shaelynn'in anneannesi Henrietta ile çocuğun ebeveynleri 57 yaşındaki Kevin Lehano ve 41 yaşındaki Tiffany Stone'un eviydi. Savcılara göre Henrietta 2017'den beri tutuklu bulunurken, Kevin ve Tiffan de iki yıl hapis yattıktan sonra 2021 yılında 10 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Mahkemede konuşan yetkililer, Shaelynn'in üç aile üyesinin de yemek yemesine engel olduğunu öne sürdü.

BUZDOLABINA ALARM TAKTI

Bir savcı 2021'deki duruşmada hakime “O evdeki buzdolaplarında alarm vardı, bu yüzden o yiyeceğe erişemiyordu” dedi. Shaelynn'in ailesi ona bakarken defalarca evinden alındığı ve ihmal iddiasıyla birçok kez koruyucu aileye verildiği öğrenildi.

9 yaşındaki çocuğun annesi Shaelynn'in velayetini 2011 yılında büyükannesine devretmiş, Kasım 2015'te Henrietta, Shaelynn'i okuldan almak ve evde eğitim vermek için başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi