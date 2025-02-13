Trump ve Putin Bir Araya Geliyor, Adres Belli Oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PUTİN VE ZELENSKİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

‘ARABİSTAN’DA GÖRÜŞECEĞİZ’

Trump, Putin ve Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceklerini belirterek, “Aslında Putin'in buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. İlk kez Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşma olarak muhtemelen Suudi Arabistan'da buluşacağız” ifadeleriyle yakın zamanda görüşeceklerini dile getirdi.

‘PUTİN SAVAŞIN SONA ERDİĞİNİ GÖRMEK İSTİYOR’

Trump, iki liderin de barış istediğini dile getirerek, kendisinin de barış istediğini ve insanların öldürülmesini sona erdirmek istediğini belirtti. Putin’in aralarında geçen görüşmeye kadar ne düşündüğünü tam olarak bilmediğini belirten Trump, görüşmenin ardından net şekilde Putin’in de savaşın sona erdiğini görmek istediğini belirtti.

Kaynak: DHA