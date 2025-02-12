Elon Musk'ın Oğlu Beyaz Saray'da! Babasını ve Trump'ı Gölgede Bıraktı

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında soruları yanıtladı. Musk, federal harcamaları azaltmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin iflas edeceğini ifade etti.

Trump, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere Musk'ın başında bulunduğu DOGE ile "koordinasyon ve istişare" yapmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Musk, Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile katıldığı basın toplantısına 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii'i de getirdi. Musk’ın oğlu ise hem Trump hem de babasından rol çalarak, görüşmenin en çok konuşulan ismi oldu. Musk, gazetecilere DOGE'un faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve bilgi verdiği sırada, oğlunun kendisini "taklit ettiği ve burnunu karıştırdığı" görüntülere yansıdı.

Görüntülerde Musk'ın, kendisini taklit ederek sözünü kesen oğlunun davranışlarına gülerek tepki verdiği, zaman zaman oğlunu kucağına aldığı ve omzunda taşıdığı dikkati çekti. ABD Başkanı Trump da toplantı sırasında Musk'ın oğlu için "harika birisi ve çok zeki" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA