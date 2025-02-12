Libya'da Bakan Juma'ya Suikast Girişimi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma'nın başkent Trablus'ta uğradığı suikast girişiminden yaralı kurtulduğu bildirildi.

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Libya'da Bakan Juma'ya Suikast Girişimi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma'nın başkent Trablus'ta uğradığı suikast girişiminden yaralı kurtulduğu aktarıldı.

Libya Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma'nın aracına Trablus'taki Tarik es-Seri yolunda ateş açıldı. Saldırının ardından Juma'nın hastaneye kaldırıldığı ve geçirdiği ameliyat sonrası durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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