Ermenistan'da AB'ye Üyelik Yasa Tasarısı Meclis'ten Geçti

Ermenistan Ulusal Meclisi, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecine yönelik hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Ermenistan'da AB'ye Üyelik Yasa Tasarısı Meclis'ten Geçti

Ermenistan Ulusal Meclisi, Ermenistan'ın AB’ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Mecliste yapılan oylamada tasarı, 63 lehte ve 7 aleyhte oyla kabul edildi. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Baruyr Hovhannisyan, tasarının kabul edilmesinin Ermenistan'ın AB’ye resmi üyelik başvurusu yaptığı anlamına gelmediğini belirtti.

Kaynak: DHA

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