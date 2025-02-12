Ermenistan'da AB'ye Üyelik Yasa Tasarısı Meclis'ten Geçti

Ermenistan Ulusal Meclisi, Ermenistan'ın AB’ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Mecliste yapılan oylamada tasarı, 63 lehte ve 7 aleyhte oyla kabul edildi. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Baruyr Hovhannisyan, tasarının kabul edilmesinin Ermenistan'ın AB’ye resmi üyelik başvurusu yaptığı anlamına gelmediğini belirtti.

Kaynak: DHA