Trump, Putin ile Görüştü: Ukrayna-Rusya Arasında Ateşkes Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere derhal müzakerelere başlama konusunu görüştüğünü açıkladı.

Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık ve görüşmemiz hakkında bilgi vermek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız, ki bunu şu anda yapacağım” dedi.

Kaynak: AA-İHA