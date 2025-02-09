Kremlin'den Açıklama Geldi: Putin ile Trump Görüştü mü?

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya lideri Putin ile telefonda görüştüğüne yönelik açıklamasına değindi. Peskov, bu açıklamayı teyit edemeyeceğini veya yalanlayamayacağını söyledi.

Kremlin'den Açıklama Geldi: Putin ile Trump Görüştü mü?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşı konusunda telefonda görüştüğüne yönelik ifadelerini değerlendirdi.

ABD'deki yeni yönetimle farklı şekillerde iletişim kurulduğunu kaydeden Peskov, "Bu iletişimler de farklı kanallar üzerinden yürütülüyor." dedi.

'TEYİT DE EDEMEM, YALANLAYAMAM DA'

Peskov, söz konusu iletişimlerin yoğunluğu nedeniyle kendisinin tüm gelişmelerden haberdar olamayacağına işaret ederek, "Bu nedenle, böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." ifadesini kullandı.

Trump, The New York Post'a yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için "somut bir planı" olduğunu ve bunu Putin'le konuştuğunu belirtmişti.

Putin, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Trump'la Ukrayna savaşı ve enerji gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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