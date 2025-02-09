Netanyahu'ya Katar'dan Kınama

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamasını kınayan Katar, bu sözleri "kışkırtıcı" olarak tanımladı.

Netanyahu'ya Katar'dan Kınama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına dair sarf ettiği sözler şiddetle kınandı. Netanyahu'nun açıklamasının "kışkırtıcı" olduğu ve uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesini ihlal ettiği vurgulandı.

Katar'ın Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumuna "İsrail'in kışkırtmalarına kararlılıkla karşı çıkma" çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının zorla yerinden edilmeleri yönündeki çağrıların kesin bir dille reddedildiği açıklamada, "Bu tür çağrılar, barış fırsatlarını baltaladığı gibi bölgede yeni gerilimleri de körüklüyor." ifadesine yer verildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, adil ve kalıcı barışın ancak bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla gerçekleşeceğine vurgu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Santorini'de Halk Diken Üstünde! Kurtarma Ekipleri Hazır Bekliyor Santorini'de Halk Diken Üstünde! Kurtarma Ekipleri Hazır Bekliyor
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
Ekvador'da Seçim Heyecanı, 13 Milyondan Fazla Seçmen Sandık Başında Ekvador'da Seçim Heyecanı, 13 Milyondan Fazla Seçmen Sandık Başında
ÇOK OKUNANLAR
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?
Çarpıcı 'Mansur Yavaş' İddiası: Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak 'Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak'