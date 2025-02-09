Ekvador'da Seçim Heyecanı, 13 Milyondan Fazla Seçmen Sandık Başında

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti.

Ekvador'da Seçim Heyecanı, 13 Milyondan Fazla Seçmen Sandık Başında

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da halk, önümüzdeki dört yıl boyunca ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerde, 13 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahipken, ülke genelinde 24 eyalette kurulan 4 bin 349 oy verme merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir katılım gözlemlendi.

Seçim süreci, yerel saatle 07.00’de başladı ve 17.00’ye kadar devam edecek. Ülkede 18 ila 65 yaş arasındaki vatandaşlar için oy kullanma zorunluluğu bulunuyor. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü seçmenler için ise oy kullanma isteğe bağlı.

Kaynak: DHA

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