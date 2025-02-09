Şili'de Olağanüstü Hal İlan Edildi

Şili'de 131 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları sebebiyle iki bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Şili'de Olağanüstü Hal İlan Edildi

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkede devam eden orman yangınlarına ilişkin yeni tedbirleri duyurdu. Boric, orman yangınlarının büyük kısmının kasıtlı çıkarıldığını düşündüğünü belirterek, Nuble ve Maule bölgelerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Boric, suç eylemleriyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasaklarının da uygulanacağını bildirdi.

Yetkililer, 131 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarıyla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 60'tan fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: DHA

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