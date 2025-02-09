Kan Donduran Olay: 'Yemek' Yüzünden Babasını Öldürdü

ABD'de 19 yaşındaki bir erkek, yemek konusunda tartıştığı babasını darp ederek öldürdü. Gözaltına alınan şahıs "adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacak.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Kan Donduran Olay: 'Yemek' Yüzünden Babasını Öldürdü

ABD'nin Florida eyaletinde 19 yaşındaki Julien Welch-Beddoe isimli erkek ve babası Francis Welch'in nişanlısı, 45 yaşındaki Francis'i "solgun ve tepkisiz" bir halde bulmalarının ardından eve sağlık görevlileri çağrıldı. Polis, Julien Welch-Beddoe'nun olay yerindeki sağlık görevlilerine babasıyla "yemek" konusunda hararetli bir yaşadıklarını söylediğini aktardı.

Yeminli ifadeye göre, Julien Welch-Beddoe bir tabak yemek hazırladığını, Francis Welch'in koltuktan kalkıp ona çalışmadığı için yemeği hak etmediğini söylediğini belirtti. Julien Welch-Beddoe yine de kendine bir tabak hazırladığını ve yatak odasına doğru yürürken Francis Welch'in onu ittiğini söyledi.

Kan Donduran Olay: 'Yemek' Yüzünden Babasını Öldürdü - Resim : 1

KABURGALARI DALAĞINI YIRTTI

Polis, Welch-Beddoe'nun daha sonra babasının kafasına vurduğunu ve kaburgalarının sol tarafına iki ya da üç kez yumruk attığını bildirdi. İki adam yere düşerken Welch'in nişanlısı sonunda kavgayı ayırdı. Ancak kavga ayrıldıktan beş dakika sonra gencin babasını yeniden darp ettiği belirtildi.

Darp edilen Welch ambulansla yakındaki bir hastaneye götürülüp kısa süre sonra hayatını kaybetti. Adli tıp raporuna göre adam, üç kaburgasının kırılıp dalağının yırtılması ve bunun da iç kanamaya neden olmasıyla vefat etti.

Gözaltına alınan Julien Welch-Beddoe için karar verilecek bir sonraki duruşmasının 25 Mart'ta yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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