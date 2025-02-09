Etna Yanardağı'nda Korkutan Hareketlilik

Tüm dünyanın gözü Santorini'ye çevrilmişken İtalya'daki Etna Yanardağı'nda korkutan bir hareketlilik meydana geldi. Dün akşam yanardağdan güçlü bir lav akışı gerçekleşti.

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Etna Yanardağı'nda Korkutan Hareketlilik

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da hareketlilik başladı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip yanardağın "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği belirtildi.

Yanardağda son günlerde aralıklı şekilde kül püskürtme faaliyeti de gözlendiği ifade edildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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