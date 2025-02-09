Ege'de Santorini Alarmı: Üç İlimizde Tek Tek Kuruldu, Kritik Sistem Devrede

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde sürmekte olan deprem fırtınasının sonrasında, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla İzmir'e gönderilen mobil siren sistemi çalışmaya başladı.

SİSTEM ÜÇ ŞEHRE KURULDU

Başkanlık'ta dün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye aktarılan mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na yerleştirildi.

Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına önceden uyarıda bulunulacak.

İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği belirtildi.

SANTORİ'DEKİ 7.5'LİK DEPREM TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYECEK

Santorini Adası'nda devam eden sarsıntılar Ege'de paniğe yol açarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığında kurulan, Mühendislik Fakültesi jeoloji ve jeofizik bölümleri ile İzmir Meslek Yüksek Okulu ve Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü'ndeki akademisyenlerden oluşan heyet, 28 Ocak'tan beri süren depremler ve sismik hareketliliğin olası etkileri üzerine bir çalışma yaptı.

Heyet tarafından yapılan değerlendirmede Santorini'de meydana gelebilecek büyük bir depremin Türkiye'de 5 şiddetinde hissedileceği ve şiddette bir depremin can ve mal kaybına yol açmasının beklenmediği ifade edildi.

3 NOKTA TEHLİKE ALTINDA

Türkiye'de can ve mal kaybındaki eşik değerin 8 şiddeti olduğu ifade edilen raporda, sadece İzmir, Kuşadası ve Gökova körfezi etrafındaki alüvyonal zemin üzerindeki yerleşim birimlerinin bir kısmında depremin şiddetinin 8'i bulabileceği öngörüldü.

Burada 8 şiddetindeki bir depreme dayanamayacak binaların envanterden çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Yine bu şiddetteki bir depremin Ege kıyılarında tsunamiye yol açabileceği belirtilirken, kıyı şeriden yaşayan insanların zamanından uyarılmasının kritik olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA