CHP'li Murat Emir Sahnede Düştü, Kaburgası Kırıldı! Açıklama Geldi, Durumu Nasıl?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından sahneden düşerek yaralandı. Kaburgasında kırık tespit edilen Murat Emir, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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CHP'li Murat Emir Sahnede Düştü, Kaburgası Kırıldı! Açıklama Geldi, Durumu Nasıl?
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına tepki adına CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde bir miting düzenlendi. Mitingde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerle Murat Emir'in kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. CHP'li Emir'in, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı'ndan Ankara’ya götürüleceği bildirildi.

CHP'li Murat Emir Sahnede Düştü, Kaburgası Kırıldı! Açıklama Geldi, Durumu Nasıl? - Resim : 1

'BİRKAÇ GÜNE TEKRAR KOŞTURACAĞIM'

Talihsiz kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Emir, "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle" ifadesine yer verdi.

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Kaynak: İHA

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