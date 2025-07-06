CHP'li Murat Emir Sahnede Düştü, Kaburgası Kırıldı! Açıklama Geldi, Durumu Nasıl?

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına tepki adına CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde bir miting düzenlendi. Mitingde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerle Murat Emir'in kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. CHP'li Emir'in, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı'ndan Ankara’ya götürüleceği bildirildi.

'BİRKAÇ GÜNE TEKRAR KOŞTURACAĞIM'

Talihsiz kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Emir, "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle" ifadesine yer verdi.

Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. — Murat Emir (@muratemirchp) July 5, 2025

Kaynak: İHA