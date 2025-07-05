Gözaltına Alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'den İlk Açıklama

Gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tutdere, "Adıyamanlı hemşehrilerimin başını eğecek hiçbir işimiz ve uygulamamız olmadı" dedi. Hukuka olan bağlılığını ve görevine en kısa sürede döneceği inancını dile getiren Tutdere, "Adalet yerini bulacak. En kısa zamanda işimizin başında olacağız" ifadelerini kullandı.

Gözaltına Alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'den İlk Açıklama
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Gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Başkan Tutdere, vatandaşlara seslenerek, hukuka olan bağlılığını ve görevine en kısa sürede döneceği inancını dile getirdi.

Abdurrahman Tutdere, "Tüm hemşehrilerime açık çağrı yapıyorum. Birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Herkes rahat olsun. Adıyamanlı hemşehrilerimin başını eğecek hiçbir işimiz ve uygulamamız olmadı" ifadelerini kullandı.

Gözaltına Alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'den İlk Açıklama - Resim : 1

Tutdere'nin açıklaması şöyle:

"Tüm siyasi yaşamım boyunca her zaman haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele ettim.

Her zaman bir avukat olarak hem de bir siyasetçi olarak adaletten, vicdandan asla uzaklaşmadım. Her davranışımı ve işimi önce vicdana, sonra da hukuka uygun bir şekilde yaptım.

Tüm hemşehrilerime açık çağrı yapıyorum. Birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Herkes rahat olsun. Adıyamanlı hemşehrilerimin başını eğecek hiçbir işimiz ve uygulamamız olmadı.

Adalet yerini bulacak. En kısa zamanda işimizin başında olacağız. Herkese selamlarımı iletiyorum. Moralinizi sakın bozmayın.

Tüm çalışma arkadaşlarıma açık çağrımdır; vatandaşlarımızı mağdur etmeden işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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