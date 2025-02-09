İSKİ ve İGDAŞ'tan Kanal İstanbul Güzergahındaki Başvurulara Ret

İBB, İSKİ'nin Kanal İstanbul güzergahında inşa edilen konutların su ve atık su hizmeti abonelik başvurularına, İGDAŞ'ın da doğal gaz aboneliği başvurularına ret yanıtı verdiğini açıkladı.

İSKİ ve İGDAŞ'tan Kanal İstanbul Güzergahındaki Başvurulara Ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin en önemli içme suyu kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı ve çevresindeki içme suyu havzalarının yoğun yapılaşma tehdidi altında olduğunu bildirdi. Belediye, yıllardır tartışma konusu olan Kanal İstanbul güzergahında yürütülen bazı projelerle ilgili de bilgi verdi.

Bilgilendirmede, Arnavutköy ilçesine bağlı Baklalı, Boyalık, Dursunköy ve Sazlıbosna mahallelerinde yürütülen büyük ölçekli konut projelerinin, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil edilmesiyle ilgili olarak yargı mercilerine taşındığı belirtildi.

'SU KAYNAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDİLECEK'

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Arnavutköy Sazlıbosna Mevkii’nde toplam 24.150 konut ve 1.121 dükkandan oluşan projeler için 28 ihale düzenlenmiştir. Ancak, bu projelere ilişkin altyapı ve imar planlarının su kaynakları ve İstanbul’un ekolojik dengesi üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. İSKİ’nin yaptığı teknik incelemeler sonucunda, bölgede planlanan projelerin; nüfus yoğunluğu açısından izin verilen sınırları aştığı, dere yataklarının yapılaşmaya açıldığı, arıtma tesisleri ve su havzalarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenlerle, İstanbul’un su güvenliğinin tehlikeye girmemesi adına yasal yetkiler çerçevesinde gerekli önlemler alınmıştır.

İSKİ ve İGDAŞ'tan Kanal İstanbul Güzergahındaki Başvurulara Ret - Resim : 1

İSKİ, su havzalarının korunması ve içme suyu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi amacıyla, ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden projelere su ve atık su hizmeti sunulmayacağını kamuoyuna duyurmuştur. Bu çerçevede; şantiyelere verilen su abonelikleri iptal edilmiştir, mevcut yapıların su ve atık su abonelikleri bulunmamaktadır, içme suyu, yağmur suyu ve atık su bağlantıları için yapılan yeni başvurular reddedilmiştir. Bu kararlar, İstanbul’un su kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir su yönetimini sağlama amacıyla alınmış olup, ilgili mevzuat kapsamında uygulanmaya devam edilecektir."

YARGI KARARLARI HATIRLATILDI

İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin, Dursunköy Mahallesi’nde yer alan Emlak Konut-THY projesine ait imar planlarını, 8 Temmuz 2024 tarihinde iptal etttiği anımsatılan bilgilendirme, "Ayrıca, İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin rezerv alan ilanı ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etmiştir. Mahkeme, projelerin bilimsel ve teknik dayanaklardan yoksun olduğunu tespit etmiştir. Baklalı ve Boyalık mahallelerindeki projelerle ilgili açılan davalar devam etmektedir. Mahkeme kararlarında, su havzalarını tehdit eden yapılaşmalara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, İBB ve bağlı kuruluşları, yürürlükteki yasal mevzuat doğrultusunda hareket etmekte olup, su havzalarının korunmasına yönelik hukuki süreçleri titizlikle takip etmektedir." denildi.

İSKİ ve İGDAŞ'tan Kanal İstanbul Güzergahındaki Başvurulara Ret - Resim : 2

İGDAŞ'IN TEDBİRLERİ

Bilgilendirmede, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İGDAŞ), Kanal İstanbul güzergahındaki bazı yeni doğal gaz taleplerini değerlendirdiği ve hukuki süreçler çerçevesinde kararlarını aldığı aktarılarak, "Dursunköy Mahallesi’nde yürütülen Emlak Konut GYO Yenişehir Evleri Projesi için yapılan konutlara doğal gaz bağlantı talebi, imar planının iptal edilmesi nedeniyle reddedilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olarak, İstanbul’un su havzalarını ve doğal kaynaklarını koruma sorumluluğumuz gereği, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, tüm ilgili tarafları; mevzuata uygun hareket etmeye, ekolojik dengeyi ve su kaynaklarını gözeten bir planlama anlayışı benimsemeye, yargı kararlarına saygı göstermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: ANKA

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