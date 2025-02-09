Üzerinde Yılan ve Ay Var, Köyün Tam Ortasında! Gizemli Kayanın Hikayesi Ağızları Açık Bıraktı

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde bulunan, büyük kayanın hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor. Baharözü köyünün simgesi haline gelen 'Topakkaya' isimli devasa kayanın gizemi sürerken, hakkındaki gizemli hikayeler hem köylüleri hem de köye gelenleri etkiliyor. İşte kayaya ilişkin ilginç rivayetler…

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Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde tepede bulunan, 10 metre yüksekliğindeki devasa kaya hem görüntüsü hem de rivayetleriyle herkesin dikkatini çekiyor.

Üzerinde Yılan ve Ay Var, Köyün Tam Ortasında! Gizemli Kayanın Hikayesi Ağızları Açık Bıraktı - Resim : 1

SIRTINDA İPLE GETİRDİ

Köyde yerleşim yerlerinin üzerinde bulunan, köylülerin 'Topakkaya' ismini verdiği kayanın bir kadın tarafından sırtında iple çekerek getirdiği rivayeti herkesi şaşırtırken, bir başka rivayete göre ise kayanın altında gizli bir sığınak yer alıyor.

Üzerinde Yılan ve Ay Var, Köyün Tam Ortasında! Gizemli Kayanın Hikayesi Ağızları Açık Bıraktı - Resim : 2

'OLACAK ŞEY DEĞİL'

Kayada ay ve yılan figürlerinin olduğunu belirten köy sakini 73 yaşındaki Mehmet Ali Yuvacı, kayanın köyün simgesi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: Bu kaya evlerimize herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Yerleşmiş, oturmuş bir kaya. Bir kadının sırtında iple çekerek oraya yerleştirdiği efsanesi var. Halbuki olacak bir şey değil, bir efsane bu.

Üzerinde Yılan ve Ay Var, Köyün Tam Ortasında! Gizemli Kayanın Hikayesi Ağızları Açık Bıraktı - Resim : 3

'ALTINDA MAĞARA VAR'

Ermeniler’in yıllar önce kayanın altında mağara olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Yuvacı “Buranın kapısına işaret ettiğini söylediler. Bir zaman sonra başka bir vatandaş geldi. O da kapıya işaret ettiğini söyledi” dedi.

Üzerinde Yılan ve Ay Var, Köyün Tam Ortasında! Gizemli Kayanın Hikayesi Ağızları Açık Bıraktı - Resim : 4

Kaynak: İHA

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