Ateşkese Rağmen Gazze’de Can Kaybı Artıyor

Gazze Şeridi’nde can kaybı, son 24 saat içinde gerçekleştirilen İsrail saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 7 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla birlikte 48 bin 189'a yükseldi.

Ateşkese Rağmen Gazze’de Can Kaybı Artıyor

İsrail, Gazze Şeridi’nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Ateşkese Rağmen Gazze’de Can Kaybı Artıyor - Resim : 1

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı duyuruldu.

Ateşkese Rağmen Gazze’de Can Kaybı Artıyor - Resim : 2

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 189'a, yaralı sayısının da 111 bin 640'a yükseldiği ifade edildi.

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Kaynak: İHA

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