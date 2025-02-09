Ateşkese Rağmen Gazze’de Can Kaybı Artıyor

İsrail, Gazze Şeridi’nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 189'a, yaralı sayısının da 111 bin 640'a yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA