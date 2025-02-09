İsrail'den Gazze'den Flaş Hamle

İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasının bir gerekliliğini bugün yerine getirdi. Hamas yetkililerinin açıklamasına göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekildi. Hamas yetkilisi, "İsrail güçleri bölgedeki mevzilerini kaldırarak tanklarını Salahaddin Yolu üzerindeki Netzarim Koridoru'ndan geri çekti. Bu sayede araçlar artık her iki yönde serbestçe hareket edebiliyor" ifadelerini kullandı. İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından Hamas yönetimindeki polis birimleri, Filistinlilerin geçişini düzenlemek amacıyla bölgeye konuşlandı.

İsrail güvenlik birimlerinden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da ordunun Gazze’nin merkezinden çekildiğini doğruladı.

27 OCAK'TA KORIDORUN BİR KISMINDAN ÇEKİLMİŞTİ

İsrail, 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru’nun bir bölümünden çekilmişti. Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında, İsrail'in 25 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilmesi ve Filistinlilerin sahil yolu üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmesine izin vermesi gerekiyordu. Ancak, esir krizinin ardından planlanan çekilme 27 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA