Bursa'da Dehşet: Arkadaşları Tarafından Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Bursa’da B.Ö. isimli bir kişi, arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sırasında silahla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Bursa'da Dehşet: Arkadaşları Tarafından Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1. Polat Sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında dehşet veren bir olay meydana geldi.

SİLAHLA VURUP KAÇTILAR

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. isimli şahıs, 3 arkadaşıyla oturduğu sırada bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşı tarafından bacağından tabanca ile vurulan B.Ö. yere yığıldı. Kanlar içinde yerde yatan yaralıyı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken, yaralının arkadaşları ise olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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