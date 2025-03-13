Mansur Yavaş'tan Emekli ve Çiftçiye Büyük Destek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında konuştu. Yavaş, emeklilere ve çiftçilere yönelik yaptıkları yardımları anlattı.

İki yıl içerisinde 70 bine yakın emekliye 1 milyar 570 milyon lira destekte bulunduklarını bildiren Yavaş, "Bu hükümetin vermesi gereken bir paraydı. Ancak biz bu insanların ne yer, ne içer, nasıl ısınır, bu yaştan sonra kimin eline bakacaklar, kimden ne isteyecekler, bunları düşünerek yemelerinden içmelerinden kısmamaları için bu şekilde kendilerine destek olduk. Belediyecilik anlayışımız bu" dedi. ABB Başkanı ayrıca, "Çiftçilerimizin başkent kartlarına mazot paraları bu gece yatırılıyor" dedi.

Yavaş, Ayaş'ta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

'GÜCÜMÜZÜN YETTİĞİ KADAR YANLARINDA OLDUK'

"Bizler tabii önce 2019'daki oyumuzun çok üzerinde bir oyla seçildik. Bunun sebebi neydi? Farklı bir belediyecilik yaptık. Betonun yerine yeşili tercih ettik. Gökdelenlerin yerine güneşi tercih ettik. Herhangi bir şekilde derdi olanın 'Kafasını kaldırıp bana yardım edecek yok mu?' ya da 'Bunu kim çözecek?' dediği zaman bu yetki ilçenin mi, devletin mi, büyükşehir belediyesi mi demeden gücümüzün yettiği kadar hepsinin yanında olduk. Kırsal Kalkınma Destekleri ile birlikte pandemi dönemine baktığımız zaman gerçekten Ankara'da hem dayanışmayı, paylaşmayı öğrendik hem de üretimi artıracak çalışmalar yaptık. Ülkenin ekonomisi belediyelerimizi de etkiliyor. Belediyelerin gelirleri de azalıyor. Özellikle yeni kazanılan belediyelerde, önceki dönemden kalan vergi ve sigorta borçlarının bu döneme yıkılması ve bir de bunları 'silkeleyin' denmesi nedeniyle belediyelerin hizmet etmesi de engellenmek isteniyor. Buna rağmen hiçbir arkadaşımız şikayet etmeden çalışmalarına devam ediyor.

70 BİNE YAKIN EMEKLİYE DESTEK

Emeklilere 10 bin lira verdiler bir buçuk yıl önce. 10 bin liraya insan geçinebilir mi? İlerlemiş yaşıyla, emeğini bu ülke için harcamış ve emekli olmuş insanlar, üstelik kendi primlerini ödedikleri için daha fazla para almaları gerekirken, bu paralar kendilerine ödenmedi. Ve 10 bin liraya adeta ölüme mahkum edildiler. İşte tam o sırada biz bir açıklama yaptık. 10 bin lira alan emeklilere destek olacağız dedik. Bu şimdiye kadar büyüdü, büyüdü, büyüdü. 70 bine yakın, 69 bin küsur emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Ve bugüne kadar 70 bine yakın emekliye verdiğimiz para bir buçuk iki yıl içerisinde tam 1 milyar 570 milyon lira kendilerine destekte bulunduk. Oysa bu hükümetin vermesi gereken bir paraydı. Ancak biz bu insanların ne yer, ne içer, nasıl ısınır, bu yaştan sonra kimin eline bakacaklar, kimden ne isteyecekler, bunları düşünerek yemelerinden içmelerinden kısmamaları için bu şekilde kendilerine destek olduk. Sadece bir kısmını anlattığım belediyecilik anlayışımız bu.

ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİ

Şu müjdeyi vermek isterim, her sene biliyorsunuz çiftçilerimize destekte bulunuyoruz. Tohum desteğinde bulunuyoruz, gübre desteğinde bulunuyoruz, fide desteğinde bulunuyoruz. Çiftçilerimizden 18 bin küsuru, onların adına bu gece başkent kartlarına mazot paralarını da yatırılıyor. İnşallah onlar üretsin. Kimseye ihtiyacı olmadan, bizim için üretsin, Türkiye için üretsin. Hiç kimseye ihtiyacı olmadan kazandıklarını da aileleriyle birlikte yesin. Çünkü artık biz kendi kendine yeten ülkelerden biriyiz derken, dışarıdan buğday veya birçok gıda maddesini ithal etmek durumunda kaldık. Bize bunları bıraktırdılar. Avrupa'da, dünyada daha ucuz uğraşmayın dediler. Ama sonuç ne oldu? Gıda enflasyonunda şu anda dünya birincisiyiz. Bir yanda sokağa dökülen üretilmiş sebzeler, bir yandan ona ulaşamayan halk. Onun için bizi kurtaracak daha fazla üretim, daha fazla üretim ama çiftçiye de daha fazla teşvik. İnşallah bu zihniyette olan bir yönetim de seçimden sonra gelirse, inşallah çok daha rahat edeceğiz diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA