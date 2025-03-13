Kadına Şiddet Görüntüleri Sonrası Özel Talimat Vermişti... Yusuf Özcan, CHP'den İstifa Etti
Şişli Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın bir kadını darbettiği görüntüler sonrası Özgür Özel istifasını talep etmişti. CHP Şişli İlçe Başkanlığı, Özcan'ın, partiden istifa ettiğini duyurdu.
CHP Şişli İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Yusuf Özcan'ın bir kadını darp ettiğine dair sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Özcan'ın istifasının alınmasını, aksi halde disiplin işlemlerinin başlatılmasını istediği gündeme gelmişti.
Kaynak: ANKA
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