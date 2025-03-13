Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı Heyeti İle 'İlk Temas'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İmralı Heyeti' ile ilk temasta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile TBMM'de bir süre sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'çağrısıyla' devam eden süreç kapsamında; aralarında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk gibi isimlerin yer aldığı 'İmralı Heyeti' dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kendisine sorulan bir soruya ise "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt vermişti.

'İLK TEMAS' ÖNDER İLE OLDU

Gelişmeler sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar öncesi DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti. Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu sohbet esnasında zaman zaman gülüşmeler yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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