CHP'li Meclis Üyesinden Kadına Şiddet! Özel İstifasını İstedi

Şişli Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın bir kadını darbettiği görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Özcan’ın istifasını talep ettiği bildirildi.

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Şişli Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın bir kadını darbettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ÖZEL İSTİFASINI İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre; görüntüler kamuoyuna yansır yansımaz CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı’yı arayarak Özcan’ın istifasının alınması talimatını verdi.

Özcan’ın istifa etmemesi durumunda hakkında disiplin işlemlerinin ivedilikle başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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