Afyonkarahisar'da Acı Olay! Açık Unutulan Ocak Karı Kocanın Sonu Oldu

Afyonkarahisar'da köyde yaşayan karı koca ocağı açık utunca canlarından oldu. Karı koca çift, açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da Acı Olay! Açık Unutulan Ocak Karı Kocanın Sonu Oldu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Gözeli köyünde yaşayan 50 yaşındaki Hayri ve 45 yaşındaki eşi Hava Güner'i evlerinde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çiftin evde açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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doğal gaz Afyonkarahisar
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