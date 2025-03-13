Tekirdağ'da Feci Kaza! 1 Ölü 1 Yaralı

Tekirdağ’da bir minibüsün tankere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Tankerin şoförü kazanın ardından gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Feci Kaza! 1 Ölü 1 Yaralı

Tekirdağ’da bir minibüsün tankere çarptığı kazada Salih Ayberk Mucuk isimli vatandaş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Çorlu gişeler yakınında meydana gelen kazada, İstanbul istikametine giden Yaşar Taha yönetimindeki zeytinyağı yüklü minibüs, önünde seyreden Ihor Kravchenko'nun kullandığı Ukrayna plakalı yağ yüklü tankere arkadan çarptı. Savrulan minibüs bariyere çarparken, Yaşar Taha ile yanındaki Salih Ayberk Mucuk araçta sıkıştı.

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 2 yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mucuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, kurtarılamadı.

Tanker şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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