Zam Beklerken Eksik Maaş Yattı, YHT Şantiyesinde İşçiler İş Bıraktı: Eylem İki Kente Daha Yayıldı

Yerköy'de Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde Doğuş İnşaat bünyesinde çalışan yaklaşık 2 bin 190 işçiden bin 500'e yakını, firma tarafından mağdur edildiklerini açıkladı.

Firmanın personel alımı esnasında vadettiği şartlar ile şimdiki çalışma şartlarının birbirinden farklı olduğunu dile getiren işçiler, 12 Mart Çarşamba günü maaşların eksik yattığını fark edince iş bırakma kararı aldı.

‘NE KADAR İŞÇİ VARSA MAAŞLARI EKSİK YATTI’

Bugün iş bırakan işçiler adına konuşan Davut Yorulmaz, firma kapsamında çalışan işçilerin tamamının maaşlarının eksik yattığının belirtti. Kendilerine gerekçe olarak saat ücretiyle çalışmalarının gerekçe gösterildiğini belirten Yorulmaz, saat ücreti değil net maaş istediklerini ifade etti. Günlük 9 saat çalıştıklarını ifade eden Yorulmaz, “‘Pazar günleri gelmezsen bu maaşı da alamazsın' diyorlar. Biz yağmur, kar, kış demeden çalıştık. Bu durumu kabul etmiyoruz" dedi.

ZAM BEKLERKEN KESİNTİ YAPTILAR

Mehmet Yurttaş adlı işçi de yılbaşından bu yana zam beklediklerini, ilk ay zam verilmediğini ikinci ay geldiğinde de maaşlarından kesinti yapıldığını belirtti.

‘İZİNLERİMİZ KESİLİYOR, PAZAR GÜNLERİMİZ KESİLİYOR’

Ekskavatör operatörü olan Reyhani Kunduz ise, "Bizim burada haklarımız yeniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İzinlerimiz kesiliyor, pazar günlerimiz kesiliyor. Çalışırsan parasını alırsın, çalışmazsan para yok diyorlar. Şu an burada bin 750 kişi civarındayız. Hepimiz eylemdeyiz" dedi.

‘YANLIŞ HESAPTAN KAYNAKLI BİR HATA’

Yetkililerle görüşen CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ise, görüşmenin ardından işçilerle bir araya geldi. Uyar, görüşmenin ardından kendisine söylenenleri aktarırken, eksik yatan maaşların bugün ya da yarın hesaplarına yatırılacağı bilgisinin verildiğini belirtti.

Uyar, ”Muhasebe birimindekilerin yanlış hesaplamasından kaynaklanan bir hatanın olduğunu ve 2 bin 190'a yakın personelden bin 500'ünün bu konuda mağduriyet yaşadığını söyledi. 1 Şubat'tan günümüze kadar olan yanlış hesaplamalardan doğan mağduriyetin giderileceğini söylediler. Biz bunun takipçisi olacağız. Alın teriyle geçinmeye çalışan vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EYLEM İKİ ŞEHİRE DAHA SIÇRADI

Yüksek Hızlı Tren projesinin Kayseri ve Kırıkkale şantiyelerinde de işçilerin iş bırakma eylemi yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA