Özel'den Cumhurbaşkanı'na 'Sandık' Çağrısı: 'Cesaret Göstereceksen...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Burada konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek erken seçim çağrısında bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'SERT ÜSLUBUNU ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR'

"Ben Ramazan’da sert siyasi tartışmalar yapmaktan yana değilim. İlk iftarda Etimesgut’ta bunu söyledim, halen de devam ettiriyorum. Ama maalesef Sayın Erdoğan sertleşmeyi, tartışmayı, Ramazan dememeyi, bayram bilmemeyi, bu sert üslubunu her geçen gün artırarak sürdürüyor. Ama ben kendisine yanıt vermeyeceğim yine. Onu bekliyor gazeteci arkadaşlar. Sadece şunu hatırlatacağım. Ben ona dedim ki ‘Yahu muhalefetin belediye başkanlarını gözaltına alarak, hapse atarak, belediye meclis üyelerini hapse atarak, ana muhalefet partisine kayyum atamaya çalışarak, büyükşehir belediye başkanına siyasi yasak getirmeye, gelecekte kendisine rakip olacak, kendisini şimdiye kadar üç-dört kez yenmiş birinin siyasi hayatını bitirmeye çalışarak, bunu da kamu gücü kullanarak, hakimleri buna alet ederek yapmak cesaret değil.

'BİR CESARET GÖSTERECEKSEN...'

Bir cesaret göstereceksen geçeceksin karşımıza, sandığı getireceksin cesareti öyle göstereceksin.’ ‘Yok, şimdi cesaretimiz yok’ diyorlar, ‘2027’nin Eylül’ünde, Ekim’inde görüşelim’ diyorlar. Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık, milletin yüzü o kadar erken gülecek.

'AÇ BIRAKTIKLARI İNSANIN HALİNDEN ANLAMIYORLAR'

Ramazan ayı, adalet ayıdır. Tokun açın halinden anladığı aydır. Ama maalesef ülkeyi yöneten toklar, ülkede oy aldıkları, aç bıraktıkları insanın halinden anlamıyorlar. Benim Ramazan’da diyeceğim bundan ibaret. Küfür duyuyorum, cevap vermiyorum. Hakaret işitiyorum cevap vermiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, ben onların değil sizin sesinizi duyuyorum. Yenimahallelinin sesini duyuyorum. 31 Mart‘ta olduğu gibi şimdi de bir büyük zafer kazanmanın yolu, memleketin gerçek sorunlarını konuşmakta. Bu memleketin açlık sorunu var, yoksulluk sorunu var, işsizlik sorunu var. Bu memleketin gerçek sorunlarını konuşuyoruz. Bunun için de bir yola çıktık. Başka şeyler konuşulsun isteyene karşı, seçim sandığını istiyoruz. Adayımızı belirlemek için 23 Mart’ta ön seçimimizi de yapıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi