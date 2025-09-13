Hollywood’u Karıştıran Taciz Davasında Gerilim Tırmanıyor! Taylor Swift Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood’un gündemden düşmeyen davası, oyuncular Blake Lively ve Justin Baldoni arasında süren taciz davasında adı geçen ABD’li pop yıldızı Taylor Swift, yalnızca yasal zorunluluk olması halinde ifade vereceğini açıkladı.

Swift’in avukatları, sanatçının davayla hiçbir doğrudan ilgisi olmadığını belirterek, taraflardan gelen tanıklık taleplerine karşı çıktı.

Sanatçının hukuk ekibinden J. Douglas Baldridge, yalnızca mahkeme tarafından resmî çağrı yapılması durumunda Swift’in ifade vereceğini vurguladı. Ayrıca, tanıklık talebiyle ilgili bilgilendirmenin kendilerine yalnızca üç gün önce iletildiğini kaydetti.

“SWİFT BİLEREK DAVAYA ÇEKİLİYOR” İDDİASI

Taylor Swift’in yakın arkadaşı olan ve davanın davacı tarafında yer alan Blake Lively’nin avukatı Michael J. Gottlieb, yaptığı açıklamada, Baldoni'nin Swift’i kasıtlı olarak sürece dahil ederek medyanın ilgisini çekmeye çalıştığını iddia etti. Gottlieb, “Bu bir şov değil, bir dava” diyerek mahkemeye resmi şikâyette bulundu.

TACİZ SUÇLAMASI HOLLYWOOD’U KARIŞTIRDI

Dava, Lively’nin 2024 yapımı "It Ends With Us" filminde başrolü paylaştığı ve aynı zamanda yönetmenliğini üstlenen Justin Baldoni’ye karşı cinsel taciz ve itibarı zedeleme iddialarıyla başlamıştı.

Baldoni ise suçlamaları reddederek iftira nedeniyle karşı dava açmıştı. Ancak bu dava, Haziran 2025’te mahkeme tarafından reddedildi.

SWİFT’İN MESAJLARI DELİL OLDU

Justin Baldoni’nin avukatları, Lively ile Swift arasında geçen özel mesajların film setindeki atmosferle ilgili “önemli bilgiler içerebileceğini” öne sürerek mesajlara erişim talep etti. Swift’in avukatları bu talebi “özel hayatın ihlali” olarak değerlendirip itiraz etti. Ancak yargıç, söz konusu mesajların dosyada delil olarak kullanılmasına onay verdi.

Kaynak: Haber Merkezi