Melike Şahin’den Manifest Grubuna Sahneden Büyük Destek

Manifest grubunun KüçükÇiftlik Park’ta verdiği 18 yaş sınırlı konseri, Türkiye’nin gündemini adeta salladı. Dans şovları ve sahne kostümleriyle dikkat çeken grup hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlattı.

Bu karar sosyal medyada büyük tartışma yarattı, ünlülerden de peş peşe destek mesajları geldi.

SAHNEDE BÜYÜK DESTEK

Son olarak Türk müziğinin güçlü seslerinden Melike Şahin, konserinde gruba destek vermek amacıyla Manifest’in büyük çıkış yakaladığı ‘Yaşanacak’ şarkısını seslendirdi.

Şahin’in yorumladığı şarkı, salonda büyük alkış toplarken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Hayranları, sanatçının bu hareketini dayanışma olarak değerlendirirken, Manifest’e destek mesajları paylaşıldı.

