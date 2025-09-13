Yabancı Damat Dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Olay Oldu

"Yabancı Damat" dizisindeki unutulmaz Memik Dede rolüyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90. yaşını kutladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan usta oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
Yabancı Damat Dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Olay Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90. yaşını kutladı. "Yabancı Damat" dizisinde hayat verdiği Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, uzun süren sessizliğini bozarak yeniden gündeme geldi.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yabancı Damat Dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Olay Oldu - Resim : 1

“Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi birçok önemli yapımda rol alan Güzelbeyoğlu, özellikle Yabancı Damat dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. Samimi tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Memik Dede karakteri, Türkiye’de olduğu kadar Yunanistan’da da geniş kitleler tarafından sevilmişti.

Yabancı Damat Dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Olay Oldu - Resim : 2

SEVENLERİNİ HEM ŞAŞIRTTI HEM SEVİNDİRDİ

Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan usta oyuncunun yeni fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 90 yaşına basan Güzelbeyoğlu’nun enerjisi ve sağlıklı hali hayranlarını mutlu etti. Fotoğraflarında yıllara rağmen hala sevecenliğini koruduğu görülen sanatçı, nostaljik anıları yeniden canlandırdı.

Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Dikkat Çeken Çıkış! 'Tekrar Deneyelim mi?'Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Dikkat Çeken Çıkış! 'Tekrar Deneyelim mi?'Magazin

Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelmişti: Harika Avcı Yıllar Sonra Ortaya ÇıktıSağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelmişti: Harika Avcı Yıllar Sonra Ortaya ÇıktıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dizi Oyuncu
Son Güncelleme:
Konser Sonrası Yürekler Ağza Geldi! Haluk Levent Hastaneye Kaldırıldı Haluk Levent Hastaneye Kaldırıldı
80 Bin Emekliye Ek Ödeme Müjdesi! SGK'dan Yeni Karar: Artık 81 İlde Geçerli Oldu 80 Bin Emekliye Ek Ödeme Geliyor
Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelmişti: Harika Avcı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı Harika Avcı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Annesinin Vefatının Ardından 'Beni Affedin' Paylaşımı Korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya İlk Kez Konuştu Korkutan Mesajın Ardından İlk Kez Konuştu
Astrologlar En Özgüvenli Burçları Açıkladı Astrologlar En Özgüvenli Burçları Açıkladı
Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Dikkat Çeken Çıkış! 'Tekrar Deneyelim mi?' Eski Eşe Sahnede Şaşırtan Çıkış
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayatını Kaybetti