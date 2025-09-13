Yabancı Damat Dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90. yaşını kutladı. "Yabancı Damat" dizisinde hayat verdiği Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, uzun süren sessizliğini bozarak yeniden gündeme geldi.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

“Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi birçok önemli yapımda rol alan Güzelbeyoğlu, özellikle Yabancı Damat dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. Samimi tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Memik Dede karakteri, Türkiye’de olduğu kadar Yunanistan’da da geniş kitleler tarafından sevilmişti.

SEVENLERİNİ HEM ŞAŞIRTTI HEM SEVİNDİRDİ

Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan usta oyuncunun yeni fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 90 yaşına basan Güzelbeyoğlu’nun enerjisi ve sağlıklı hali hayranlarını mutlu etti. Fotoğraflarında yıllara rağmen hala sevecenliğini koruduğu görülen sanatçı, nostaljik anıları yeniden canlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi