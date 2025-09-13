Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Hollywood'dan Transfer! Ünlü Oyuncu Konuk Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT1 ekranlarında yayınlanan Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ekranlara taşıyan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisine yine iddialı bir oyuncu konuk oluyor. Yapım şirketi Miray Yapım, reytingleriyle yüzünü güldüren dizi için uluslararası bir oyuncuyla anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ghassan Mesud ve Luca Peros’tan sonra şimdi de, Prime Video’da yayınlanacak olan House of David dizisinde de rol alan, Hollywood’un yıldızı yükselen oyuncusu Alexander Uloom, diziye katılacak.

SALI GÜNÜ EKRANDA OLACAK

Mehmed: Fetihler Sultanı'na konuk olan oyuncu, Asr-ı Saadet döneminin önemli kahramanlarından olan Bin Velid’e hayat verecek. Uloom daha önce “Surrogate Mother” ve “Sari & Amira” ve “Qissa (2024)” dizilerinde rol almıştı. Dizinin yeni bölümü 16 Eylül Salı günü ekrana gelecek.

Kaynak: birsenaltuntas.com