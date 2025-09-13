Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Hollywood'dan Transfer! Ünlü Oyuncu Konuk Oluyor

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine dünyaca ünlü projelerde yer alan, Hollywood'un yükselen bir yıldızı konuk oluyor. Oyuncu Alexander Uloom, dizide Asr-ı Saadet döneminin önemli kahramanlarından olan Bin Velid’i canlandıracak

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Hollywood'dan Transfer! Ünlü Oyuncu Konuk Oluyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT1 ekranlarında yayınlanan Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ekranlara taşıyan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisine yine iddialı bir oyuncu konuk oluyor. Yapım şirketi Miray Yapım, reytingleriyle yüzünü güldüren dizi için uluslararası bir oyuncuyla anlaştı.

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Hollywood'dan Transfer! Ünlü Oyuncu Konuk Oluyor - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ghassan Mesud ve Luca Peros’tan sonra şimdi de, Prime Video’da yayınlanacak olan House of David dizisinde de rol alan, Hollywood’un yıldızı yükselen oyuncusu Alexander Uloom, diziye katılacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Hollywood'dan Transfer! Ünlü Oyuncu Konuk Oluyor - Resim : 2

SALI GÜNÜ EKRANDA OLACAK

Mehmed: Fetihler Sultanı'na konuk olan oyuncu, Asr-ı Saadet döneminin önemli kahramanlarından olan Bin Velid’e hayat verecek. Uloom daha önce “Surrogate Mother” ve “Sari & Amira” ve “Qissa (2024)” dizilerinde rol almıştı. Dizinin yeni bölümü 16 Eylül Salı günü ekrana gelecek.

Fenomen Dizi Sahipsizler’in Kadrosunda Büyük Sürpriz! Furkan Andıç’ın Oyuncu Kardeşi Şoke Etti: ‘Hiç Benzemiyor’Fenomen Dizi Sahipsizler’in Kadrosunda Büyük Sürpriz! Furkan Andıç’ın Oyuncu Kardeşi Şoke Etti: ‘Hiç Benzemiyor’Magazin
Fenomen Dizi Kral Kaybederse’ye Sürpriz Transfer! Sosyal Medyayı Şimdiden Salladı… Reytingleri Altüst EdecekFenomen Dizi Kral Kaybederse’ye Sürpriz Transfer! Sosyal Medyayı Şimdiden Salladı… Reytingleri Altüst EdecekMagazin

Kaynak: birsenaltuntas.com

Etiketler
Dizi Oyuncu
Melike Şahin’den Manifest Grubuna Sahneden Büyük Destek Konserde Manifest'e Büyük Destek
Yabancı Damat Dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Olay Oldu Ünlü Oyuncunun Son Hali Olay Oldu
VPN Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Uzmanlar Uyardı VPN Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Uzmanlar Uyardı
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayatını Kaybetti