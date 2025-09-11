Fenomen Dizi Sahipsizler’in Kadrosunda Büyük Sürpriz! Furkan Andıç’ın Oyuncu Kardeşi Şoke Etti: ‘Hiç Benzemiyor’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başrollerinde Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün yer aldığı, Star Tv’nin sevilen dizisi Sahipsizler, merakla beklenen ikinci sezonuyla dün akşam izleyiciyle buluştu.

Yeni sezonun ilk bölümü, TOTAL reyting listelerinde zirveye oturarak büyük bir başarıya imza attı.

TAM NOT ALDI

Geçtiğimiz sezon finalinde düğün sahnesinde yaşanan kaotik olaylar ve çatışmalar, dizinin yeni sezonuna dair beklentileri artırmıştı. İlk bölümde yaşanan gelişmeler hem merak uyandırdı hem de izleyiciden tam not aldı.

Dizinin ikinci sezonunda kadroya dikkat çeken yeni oyuncular da dahil oldu. Bu isimler arasında, ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın kardeşi Baran Andıç da yer aldı.

Ünlü oyuncu Furkan Andıç

Ağabeyine benzemeyen Baran Andıç, hem yakışıklılığı hem de performansıyla sosyal medyada gündem oldu.

Furkan Andıç'ın kardeşi Baran Andıç

Kaynak: Haber Merkezi