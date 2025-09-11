Fenomen Dizi Sahipsizler’in Kadrosunda Büyük Sürpriz! Furkan Andıç’ın Oyuncu Kardeşi Şoke Etti: ‘Hiç Benzemiyor’

Star TV'nin fenomen dizisi Sahipsizler’in yeni sezonu ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Yeni oyuncularla hikayesine devam eden diziye ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın kardeşi Baran Andıç da dahil oldu. Oyuncunun abisine hiç benzememesine ise yorum yağdı.

Son Güncelleme:
Fenomen Dizi Sahipsizler’in Kadrosunda Büyük Sürpriz! Furkan Andıç’ın Oyuncu Kardeşi Şoke Etti: ‘Hiç Benzemiyor’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başrollerinde Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün yer aldığı, Star Tv’nin sevilen dizisi Sahipsizler, merakla beklenen ikinci sezonuyla dün akşam izleyiciyle buluştu.

Fenomen Dizi Sahipsizler’in Kadrosunda Büyük Sürpriz! Furkan Andıç’ın Oyuncu Kardeşi Şoke Etti: ‘Hiç Benzemiyor’ - Resim : 1

Yeni sezonun ilk bölümü, TOTAL reyting listelerinde zirveye oturarak büyük bir başarıya imza attı.

TAM NOT ALDI

Geçtiğimiz sezon finalinde düğün sahnesinde yaşanan kaotik olaylar ve çatışmalar, dizinin yeni sezonuna dair beklentileri artırmıştı. İlk bölümde yaşanan gelişmeler hem merak uyandırdı hem de izleyiciden tam not aldı.

Fenomen Dizi Sahipsizler’in Kadrosunda Büyük Sürpriz! Furkan Andıç’ın Oyuncu Kardeşi Şoke Etti: ‘Hiç Benzemiyor’ - Resim : 2

Dizinin ikinci sezonunda kadroya dikkat çeken yeni oyuncular da dahil oldu. Bu isimler arasında, ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın kardeşi Baran Andıç da yer aldı.

Fenomen Dizi Sahipsizler’in Kadrosunda Büyük Sürpriz! Furkan Andıç’ın Oyuncu Kardeşi Şoke Etti: ‘Hiç Benzemiyor’ - Resim : 3
Ünlü oyuncu Furkan Andıç

Ağabeyine benzemeyen Baran Andıç, hem yakışıklılığı hem de performansıyla sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen Dizi Sahipsizler’in Kadrosunda Büyük Sürpriz! Furkan Andıç’ın Oyuncu Kardeşi Şoke Etti: ‘Hiç Benzemiyor’ - Resim : 4
Furkan Andıç'ın kardeşi Baran Andıç

TRT'nin İşine Son Verdiği Ünlü Oyuncu Furkan Andıç Sessizliğini Bozdu, Tek Bir Mesaj VerdiTRT'nin İşine Son Verdiği Ünlü Oyuncu Furkan Andıç Sessizliğini Bozdu, Tek Bir Mesaj VerdiMagazin

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 4,5 Yıl Sonra Gemileri Yaktı, Beklenen İlan-ı Aşk 14 Şubat'ta GeldiAybüke Pusat ve Furkan Andıç 4,5 Yıl Sonra Gemileri Yaktı, Beklenen İlan-ı Aşk 14 Şubat'ta GeldiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Star TV Furkan Andıç
Son Güncelleme:
Victor Osimhen Yine Yaptı Yapacağını! Taraftarlar Bu Fedakarlığı Es Geçmez: Okan Buruk İle Görüştü… Osimhen'den Büyük Fedakarlık
Ünlü Fenomene Hapis Şoku! Aylık Kazancı Ortaya Çıktı: Tolunay Ören Tutuklandı Mı? Ünlü Fenomene Hapis Şoku!
Icardi’den Wanda Nara’ya Büyük Şok! Duyunca Deliye Dönüp Soluğu Mahkemede Aldı Icardi’den Wanda Nara’ya Büyük Şok! Duyunca Deliye Dönüp Soluğu Mahkemede Aldı
Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı! Bugün İmzaya Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı!
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!