Ünlü Fenomene Hapis Şoku! Aylık Kazancı Ortaya Çıktı: Tolunay Ören Tutuklandı Mı?

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören hakkında flaş karar. Ören hakkında, yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

ÜNLÜ FENOMENE HAPİS ŞOKU

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", Tolunay Ören ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Ören'in yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medya hesabında paylaşarak söz konusu oyunun tanıtımını yaptığı ve siteye ait promosyon kodu veren bağlantı aracılığıyla takipçilerini oyun oynamaya teşvik ettiği aktarıldı.

AYLIK KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede şüpheli Ören'in ifadesine de yer verildi. Aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyleyen Ören, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasa dışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım. Paylaşımlarda amacım kimseyi yasa dışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Ben bu oyunun reklamını hesabımdan yaptığım için oyun sitesinden oyun içi itemler sabit kalmaktadır. Ben bunların satışı yapamıyorum. Ben bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Tolunay Ören'in "yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

12 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğan Tolunay Ören, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Ören YouTube, TikTok ve Kick gibi platformlarda tanınırlığını arttırdı ve geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu.

Tolunay Ören'in içerikleri oyun odaklıdır. Özellikle de CS:GO, FIFA ve GTA gibi popüler oyunlara dair yayın yapmasıyla biliniyor.

TOLUNAY ÖREN EVLİ Mİ?

Tolunay Ören evlidir. 2021 yılında uzun süre beraber olduğu Özden Günay ile dünya evine girmiştir. Birçok videosunu beraber çeken çift, eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Özellikle vlog çekimleri yapan ikili, sosyal medyada sık sık konuşulan isimlerden biri haline gelmiştir.

