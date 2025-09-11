Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı! O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adı Suudi Arabistan ekibi NEOM’la anılan ve yıllık 10 milyon euroluk maaş teklifi alan Barış Alper Yılmaz ile ilgili Galatasaray yönetiminden yeni bir karar alındı. Takımdan ayrılmak istediğini belirten ve daha sonrasında devam etmek kararı alan Barış Alper, son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

AÇIKLAMA YAPARAK CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ

Arabistan ekibinden aldığı yüksek maaş sonrası kafası karışan ve takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple idmanlara çıkmamıştı. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk’un olumlu yaklaşımı, Başkan Dursun Özbek’in kararlı duruşuyla geri adım attı ve camiadan özür diledi.

O ŞARTI YERİNE GETİRDİĞİ GİBİ MAAŞ ZAMMINI KAPACAK

Gözler ise milli yıldızın maaş zammına çevrildi. Sık sık maaş konusuyla gündeme gelen Barış Alper için yönetim son noktayı koydu. Milli futbolcunun tekrar takıma dönüp yeniden olumlu performans sergilemesi durumunda maaş artışının gündeme geleceği öğrenildi.

