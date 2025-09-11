Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da iç transfer çalışmaları sürdürülüyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kuran sarı-kırmızılılarda bazı isimlerle ayrılık planı yapıldığı ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk’un gizli planı ortaya çıktı.

SÖZLEŞME YENİLEME KARARI ALINDI

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı. Yakup Çınar’ın haberine göre Galatasaray, önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmen açıklayacak.

SÜPER LİG DEVİ SAMSUNSPOR’A KİRALANACAK

Haberde ayrıca sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyu, Süper Lig ekibi Samsunspor’a kiralayacağı kaydedildi. Galatasaray, Eyüp Aydın’ı 2023-2024 sezonunun başında Bayern Münih’ten kadrosuna katmıştı. Bonservisi için 250 bin euro ödenmişti.

SARI-KIRMIZILI FORMA İLE 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray ile 16 maça çıkan Eyüp Aydın 1 gol 2 asist kaydetti. Aydın’ın az süre aldığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi