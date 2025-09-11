Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak

Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Şampiyonlar Ligi için kadro eksikliklerini tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, Eyüp Aydın ile sözleşme yenileyecek. Aydın daha sonra Samsunspor'a kiralanacak.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da iç transfer çalışmaları sürdürülüyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kuran sarı-kırmızılılarda bazı isimlerle ayrılık planı yapıldığı ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk’un gizli planı ortaya çıktı.

SÖZLEŞME YENİLEME KARARI ALINDI

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı. Yakup Çınar’ın haberine göre Galatasaray, önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmen açıklayacak.

Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak - Resim : 1

SÜPER LİG DEVİ SAMSUNSPOR’A KİRALANACAK

Haberde ayrıca sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyu, Süper Lig ekibi Samsunspor’a kiralayacağı kaydedildi. Galatasaray, Eyüp Aydın’ı 2023-2024 sezonunun başında Bayern Münih’ten kadrosuna katmıştı. Bonservisi için 250 bin euro ödenmişti.

Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak - Resim : 2

SARI-KIRMIZILI FORMA İLE 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray ile 16 maça çıkan Eyüp Aydın 1 gol 2 asist kaydetti. Aydın’ın az süre aldığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

