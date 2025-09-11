Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına Bakmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer döneminin bitimine 2 gün kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mourinho sonrası teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hoca Domenico Tedesco'yu getiren sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir ayrılık geçekleşiyor. 2 yıldız ile yollar resmen ayrılıyor. Tedesco gözünün yaşına bakmadı.

TEDESCO GELİR GELMEZ NEŞTERİ VURDU

Kanarya, 39 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 senelik sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de, Tedesco'nun gelişiyle birlikte flaş ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE’DE 2 AYRILIK BİRDEN! SÜPER LİG EKİBİNE GÖNDERİLİYORLAR

Sarı lacivertlilerde transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala 2 ayrılığın gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

Fotomaç'ın haberine göre, iki futbolcunun da kiralanması üzerine kulüpler arasında görüşmeler yapılıyor.

Kaynak: Fotomaç