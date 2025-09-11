Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına Bakmadı

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Jose Mourinho’nun ardından takımın başına getirilen İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, gelir gelmez ilk hamlesini yaptı. Kanarya’da 2 isimle yollar ayrılıyor. İşte ayrıntılar | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son Güncelleme:
Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına Bakmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer döneminin bitimine 2 gün kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mourinho sonrası teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hoca Domenico Tedesco'yu getiren sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir ayrılık geçekleşiyor. 2 yıldız ile yollar resmen ayrılıyor. Tedesco gözünün yaşına bakmadı.

TEDESCO GELİR GELMEZ NEŞTERİ VURDU

Kanarya, 39 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 senelik sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de, Tedesco'nun gelişiyle birlikte flaş ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi.

Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına Bakmadı - Resim : 1

FENERBAHÇE’DE 2 AYRILIK BİRDEN! SÜPER LİG EKİBİNE GÖNDERİLİYORLAR

Sarı lacivertlilerde transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala 2 ayrılığın gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına Bakmadı - Resim : 2

Fotomaç'ın haberine göre, iki futbolcunun da kiralanması üzerine kulüpler arasında görüşmeler yapılıyor.

Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine YollayacakOkan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine YollayacakSpor

Kaynak: Fotomaç

Etiketler
Fenerbahçe Jose Mourinho transfer
Son Güncelleme:
Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına Bakmadı Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden
Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak Sözleşmesi Uzatılıp Takımdan Yollanacak
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı! Bugün İmzaya Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı!
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Ankara'da Korkutan Deprem