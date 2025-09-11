Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı! Bugün İmzaya Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

Galatasaray’da transfer mesaisi tam gaz sürüyor. Osimhen’in sakatlığı sonrası forvet arayışına geçen sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Genç oyuncunun ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılıyordu. Galatasaray, 2010 doğumlu 15 yaşındaki santrfor Nurullah Talha Yel'i kadrosuna kattı. Perşembe günü imzaya geliyor. İşte sürpriz transferin detayları…

Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı! Bugün İmzaya Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun
Süper Lig devi Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için transferlerini noktalayan Cimbom’dan gençlik aşısı geldi. Geleceğe yönelik hamle atan sarı-kırmızılılar, 2010 doğumlu 15 yaşındaki golcüyü kaptı.

15 YAŞINDAKİ FORVET BUGÜN İMZAYA GELİYOR

Galatasaray’da transfer bombaları peş peşe geliyor. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları heyecana boğdu. Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Galatasaray, 1. Lig ekibi Manisa FK'da forma giyen Nurullah Talha Yel'i kadrosuna kattı. 15 yaşındaki golcü futbolcu, bugün imza için İstanbul’a gelecek.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR’UN GÜNDEMİNDEYDİ

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurullah Talha Yel'in ismi Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da anılıyordu.

Genç yaşına rağmen fiziği ve uzun boyuyla dikkat çeken Nurullah Talha Yel, Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

