Ali Koç'tan Flaş Mourinho ve Uğurcan Açıklaması!

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı rekor fiyatla transfer etmesini değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu transferi biz yapsaydık bize demediklerini bırakmazlardı" dedi. Koç ayrıca Mourinho’ya ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarına devam ediyor. Katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulunan Ali Koç, sürpriz değerlendirmelerde bulundu. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun gidişi hakkında konuşan Koç, "Jose Mourinho'nun buraya nasıl geldiğini hatırlıyorsunuz. Jose'yi buraya getirmek büyük işti. Jose'ye, 'Bu şekilde şampiyon olamayız' dedik. Kadroyu da beğenmiyorduk, değiştirdi. Konuştuk ve anlaştığımızı da varsayıyorum. Benfica'ya herkes elenebilir ama oynadığımız futbolda ışığı göremedik" dedi.

'BU SENE ÇOK ÖNEMLİ'

Domenico Tedesco tercihini de değerlendiren Ali Koç, "Tedesco daha ikinci görüşmede Trabzonspor’un 3 maçını analiz etmiş. Bizim oynadıklarımızı da analiz etmiş. Avrupa’da yarı final tecrübesi yaşamış, ilk senelerinde çok çabuk sonuç alan bir hoca. Bizim için bu sene sonuç almak çok önemli” sözlerini sarf etti.

UĞURCAN AÇIKLAMASI

Uğurcan Çakır’ın 33+3 milyon euroya Galatasaray’a transfer olması hakkında da konuşan Ali Koç, "Bu transfer sezonunda en önemli kaleci transferleri Donnarumma ve Ederson. En maliyetlisi kim? Uğurcan. Bu transferi biz yapsaydık bize demediklerini bırakmazlardı" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Uğurcan Çakır ile ilgilenmiş ancak Trabzonspor camiasından yükselen tepkiler nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

